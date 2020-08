Seguono la partita sulle gru, premiati dalla Virtus Entella: “Lo stadio ci mancava tantissimo”

Chiavari. L’idea del weekend. I primi a farlo in Italia, ripresi in tutta Europa. Dalla famosissima pagina Calciatori Brutti fino alla CNN, tutti hanno parlato dei temerari tifosi della Virtus Entella che, in occasione del match contro il Cittadella, hanno assistito alla partita… allo stadio. Stadio? Sarebbe tutto nella norma se non stessimo parlando di impianti sportivi off limits causa Covid e, quindi, dell’impossibilità di seguire i match dalle tribune per i supporters.

Ma i tifosi biancocelesti si sono ingegnati e hanno trovato la soluzione: vedere le partite dalle… gru! Avete capito bene. Sei temerari tifosi biancocelesti si sono organizzati e hanno noleggiato tre gru parcheggiate appena all’esterno del Comunale dalle quali, muniti di caschetto e di tutte le precauzioni necessarie, hanno supportato gli uomini di mister Boscaglia per tutti i novanta minuti.

In realtà avrebbero già voluto farlo in occasione di Entella-Perugia, ma non c’era stato modo di portare a termine il piano. Entella-Cittadella invece l’occasione perfetta. Per ringraziarli la società, rappresentata dal direttore generale Matteo Matteazzi, ha deciso di invitare i tifosi al Comunale omaggiando ciascuno di essi con la maglia della salvezza ottenuta nel penultimo turno di Serie B alla Spezia contro gli aquilotti.

“Eravamo tutti in compagnia e cercavamo un’idea per tornare allo stadio, così ci è venuta in mente questa iniziativa delle gru. Abbiamo pensato a come fare, a chiedere i permessi necessari e alla fine ci siamo riusciti – ha dichiarato Matteo Sanguineti, presidente dei Supporters San Salvatore -. Venire allo stadio ci è mancato tantissimo perché è un momento di aggregazione, sia in casa sia trasferta. Poter guadare la partita insieme ha tutt’altro sapore, soprattutto assaporando l’aria dello stadio”.

Vedremo se in vista della prossima stagione i tifosi potranno tornare a riempire le tribune degli stadi. Nel frattempo, i tifosi dell’Entella una soluzione l’hanno trovata. “Abbiamo già allertato il nostro amico Piero Sbarbaro della Noleggio Sbarbaro, che ci ha noleggiato a gratis le gru e che ringraziamo, che se a settembre non si potrà tornare allo stadio… ci dovrà noleggiare nuovamente le gru! Sempre gratis ovviamente” chiude Matteo Sanguineti con il sorriso. Una battuta, certo. Ma è indubbio che questa bella trovata dei tifosi biancocelesti sia stata l’idea del weekend calcistico italiano.