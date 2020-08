Scuola, Fassio (Lega): “Disabili dimenticati dal governo, servono risposte su accessibilità”

Genova. “Trovo deliranti, come madre e come assessore alle politiche sociali del Comune di Genova, le soluzioni proposte per il rientro a scuola da parte del governo. La follia dei banchi a rotelle è solo la punta dell’iceberg: insostenibile è l’entrata scaglionata in aula che mette in serie difficoltà le famiglie con più figli nell’accompagnamento a scuola. Ancora più grave, poi, è l’assoluta insensibilità dimostrata nei confronti dei ragazzi e bambini con handicap le cui famiglie saranno costrette ad affrontare disagi enormi”.

“Nella conferenza Stato Regioni, deve essere portata la voce delle famiglie con bambini con disabilità a cui, nella situazione attuale, viene di fatto fortemente limitata, se non preclusa, l’accessibilità al diritto all’istruzione. Chiediamo che sia fatto, in tempi rapidi, un piano di assunzioni di insegnati di sostegno, educatori e servizi di trasporto in sicurezza per tutti i bambini e i ragazzi, tenendo conto anche delle esigenze dei disabili”.

Lo dichiara la candidata della Lega nel collegio di Genova e assessore comunale alle Politiche sociali a Genova Francesca Fassio.