Sansa in tour nell’entroterra: “Piani di sviluppo rurale, siamo penultimi”

Genova. Ferruccio Sansa sta attraversando la zona del Parco del Beigua (entroterra in provincia di Savona e Genova) nell’ambito della sua “Missione Liguria”.

A Sassello (Sv) ha parlato da Casa Ressia, rifugio appena inaugurato: “E poi ci si chiede perché la gente si allontana dall’entroterra – ha detto il candidato alla presidenza della Regione – o perché chiudono le ditte che operano sul territorio. La Liguria è al penultimo posto in Italia per i Piani di Sviluppo Rurale, siamo tra i più lenti come capacità di spesa anche se i comuni i progetti spesso li hanno (e hanno pagato per farli)”.

Si conclude domani, domenica 9 agosto il tour nell’entroterra ligure. Il programma preved – domani – e una serie di incontri in Valle Impero, nell’entroterra di Imperia, dove Sansa sosterrà il progetto “Rinascimento Digitale per Lavoro, Servizi, Solidarietà, Imprese e Ambiente nell’Entroterra del Ponente Ligure” elaborato da un docente di robotica con alcuni circoli del Pd. Progetto che ha suscitato l’interesse anche di molti sindaci che non si riconoscono nell’area politica di centrosinistra.

Queste le tappe previste dal programma

Ore 10,30 Pontedassio

Ore 11-11.30 Chiusanico.

Ore 11.45-12.15 Caravonica

Ore 12-12.30 Borgomaro frazione Candeasco

Ore 12.30-13 Aurigo

Ore 13.30 Borgomaro frazione Conio

Ore 14 Lucinasco