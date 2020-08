San Quirico, ritrovato l’anziano di 82 anni scomparso da due giorni

Genova. E’ stato ritrovato questa mattina l’uomo disperso da due giorni dalla sua casa di San Quirico, in Val Polcevera.

L’uomo, un anziano di 82, è stato trovato in discrete condizioni di salute, un po’ frastornato e infreddolito per la notte passata all’aperto. Sono in corso comunque approfondimenti sul suo stato di salute.

Come è noto, infatti, l’anziano soffre di Alzheimer: a dare l’allarme era stata la moglie non vedendolo rientrare in serata a casa.