San Martino, scavo rompe tubo dell’acqua: mezzo quartiere a secco fino al pomeriggio

Genova. Ancora problemi all’acquedotto per la nostra città: dopo i guasti dei giorni scorsi, un nuovo contrattempo fa capolino in questa giornata di mezza estate.

Iren Acqua comunica che, a seguito di un danno a una tubazione idrica posizionata in Via San Martino all’altezza del civico 41 provocato da una ditta che eseguiva lavori stradali per conto terzi, si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica in data odierna.

Il disservizio interesserà i civici d i Via San Martino compresi tra il civico 23 e il civico 59. Ma non solo: l’acqua è stata chiusa anche in via Sturla, viale Bernabò Brea, Via Mertens e le zone limitrofe. I tecnici di Iren sono all’opera per la riparazione del guasto, il ripristino della regolarità del servizio è previsto nel pomeriggio .