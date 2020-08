San Martino, tragedia all’alba: 34enne trovato impiccato a un albero

Genova. La tragedia è stata scoperta all’alba da alcuni passanti. Un uomo di 34 anni questa notte ha deciso di farla finita e si è impiccato a un albero dei giardini Ottorino Balduzzi nel quartiere di San Martino.

L’uomo, di origine iraniana, viveva in Italia da tempo, sembra avesse anche un lavoro. Abitava in via Barrili a San Fruttuoso.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri sembra che l’uomo avesse sofferto molto per la morte del padre avvenuta alcuni mesi fa. Una persona tranquilla e riservata, forse ultimamente un po’ depressa: così lo ha descritto una vicina di casa.

I carabinieri svolgeranno in queste ore ulteriori indagini per capire le ragioni del tragico gesto e individuare ulteriori parenti.