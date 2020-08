San Fruttuoso, arrestato il baby rapinatore che terrorizzava i ragazzini del quartiere

Genova. Terrorizzava i ragazzini nei pressi di piazza Martinez e via D’Albertis a San Fruttuoso, costringendoli a consegnarli tutti i soldi sotto la minaccia di violenze. Un bullo in piena regola che agiva praticamente tutti i giorni nella stessa zona. Ed è così che i poliziotti hanno arrestato negli scorsi giorni un 16enne di origini albanesi, pregiudicato, per il reato di rapina.

Già nelle prime settimane di agosto gli agenti avevano riscontrato che alcuni piccoli furti avvenuti nel quartiere e altri episodi, apparentemente di poco conto, potevano essere riconducibili a una baby gang di nuova formazione che stava cominciando a instaurare, soprattutto fra i più piccoli, un clima di paura ed omertà. Ttanto che fino ad allora nessuna denuncia formale era giunta in commissariato.

La polizia ha quindi intensificato i controlli nei luoghi di ritrovo dei giovani. E proprio durante una di queste operazioni è stato fermato il 16enne albanese, già conosciuto per la sua propensione a compiere reati predatori. Durante la verifica dei documenti, ai poliziotti si sono avvicinati alcuni ragazzini che, con grande coraggio, hanno riferito di essere stati rapinati poco prima dal ragazzo. Minacciando di strozzarli, si era fatto consegnare i pochi soldi custoditi nei loro portafogli.

Invitati tutti in commissariato insieme ai genitori, i ragazzini hanno denunciato una situazione di vessazioni e angherie operate dal 16enne. Era talmente grande la paura di ritorsioni che non avevano mai raccontato nulla neanche ai familiari. Nei giorni successivi altri minori si sono presentati in commissariato accompagnati dai genitori e, sulla scia dei primi, hanno preso coraggio raccontando altri episodi di estorsioni e prepotenza.

Il rapinatore, già ospite di una comunità genovese da cui è scappato molte volte, è stato trasferito in un istituto di pena minorile in Piemonte.