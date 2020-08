Sampierdarena, torna a casa e trova il ladro che la spintona e fugge

Genova. Tentativo di furto in casa e tanta paura per una ragazza che ieri pomeriggio è tornata a casa e ha trovato un ladro che l’ha violentemente spintonata per poi riuscire a fuggire.

E’ successo nel primo pomeriggio in via Nicolò D’Aste a Sampierdarena. La giovane, ancora sotto choc, ha chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati gli uomini delle volanti e la polizia scientifica per i rilievi.

Secondo quanto appreso il ladro non è riuscito a mettere a segno il colpo proprio a causa dell’arrivo della giovane che è riuscita a fornire una descrizione del malvivente: un uomo alto almeno un metro e 75 cm, con maglia e pantaloncini neri, probabilmente dell’Est Europa.

Le indagini sono ora affidate alla squadra mobile