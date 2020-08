Sampdoria, coriandoli di voci

Genova. Effetto Dunning-Kruger, il paradosso della mancanza di notizie alla fonte… chi meno sa, più crede di sapere… Un paio di giorni fa, abbiamo giocato a buttare giù una rosa della Sampdoria, sulla scorta delle voci di mercato… Beh, si potrebbe stilarne di nuove, a getto continuo.

E’ la libertà di sognare, tipica del periodo di calcio mercato… poi ci si sveglia sudati, al tirar delle somme, sperando non sia stato un incubo.

Bisogna vendere, non basta la dolorosa cessione di Linetty… bisogna cedere “senza perderci” Murillo, Caprari, Verre, poi capire quante altre plusvalenze servono, per “fare cambusa” (leggi acquisti), in vista della perigliosa navigazione del prossimo campionato.

Mentre per Jeison Murillo, continua il tira e molla col Celta Vigo, scherzando un po’, Caprari sembra come la bella di Torriglia… Lo voleva il Torino (ma ora sembra che Giampaolo preferisca Gastón Ramírez), piace a Cagliari (dove il mister è Di Francesco, amante di giocatori con queste caratteristiche), un pensierino ce l’hanno fatto pure Benevento ed Verona (naturalmente in prestito, perché l’Hellas, nonostante la corrispondenza di “amorosi sensi” con Verre, ha preferito non esercitare il riscatto, sperando in uno sconto) ed ultimamente è stato pure accostato al Genoa, in virtù della presenza in rossoblù del neo direttore sportivo Daniele Faggiano, che già lo aveva voluto a Parma, l’inverno scorso… ma era gradito a Vincenzo Italiano (amante del 4-3-3), lo sarà anche a Rolando Maran, che spesso ricorre allo schema lusitano del 4-1-3-2?

Detto che Belec e Capezzi potrebbero trovare sistemazione in prestito a Salerno e che Kaique Rocha ha mercato in Portogallo, passiamo alle voci “in entrata”, che escono dai media, come coriandoli…

La più eclatante riporta una offerta di prestito, da parte della Juventus, di Federico Bernardeschi, con ingaggio in gran parte a carico della società bianconera… fosse vera la notizia, ci sarebbe la fila di tifosi blucerchiati disponibili ad andare a prenderlo in auto, a Torino.

Poi, se vogliamo aggiornare la rosa del “giochino” dell’altro giorno, ecco citati il milanista Rade Krunić (anche qui ci sarebbe da risolvere il problema ingaggio, oltre alla concorrenza di Torino e Friburgo), lo sloveno, in forza al Parma, Jasmin Kurtić (bravo, ma “over 30”), il ceco, di proprietà Udinese e reduce dal prestito al Lecce, Antonín Barák (da valutare il suo adattamento al 4-4-2 di Ranieri).

C’è spazio anche per un calciatore accostato alla Samp nel passato, Omar El Kaddouri,centrocampista del Paok Salonicco… ma forse era meglio prenderlo nel 2012, al posto di Berardi e Juan Antonio.

Non mancano neppure i nomi inediti, tipo quelli del trequartista girondino, del Nizza, Pierre Lees-Melou, un classe ’93, adocchiato anche dall’Atalanta e dell’attaccante Marko Raguž, del LASK (Linzer Athletik Sport Klub), che gioca nella Bundesliga austriaca.

Interessante, la voce sul giovane atalantino Roberto Piccoli, centravanti “alla Bobo Vieri” o per i più giovani “alla Mandžukić”, della Primavera bergamasca, che Gasperini ha già lanciato in prima squadra.

Tanti coriandoli… Potendo scegliere, non ci dispiacerebbe vedere in campo a Marassi, vestiti di blucerchiato,

Abdoulaye Touré, centrocampista di sostanza del Nantes, già noto a Ranieri e Jakub Moder, jolly del centrocampo del Lech Poznań… stessa squadra da cui è stato prelevato, a suo tempo, Linetty…

Se tanto mi dà tanto, vale la pena di scommettere.