Sammargheritese, Vecchiaudace Campomorone, Casellese, Pontecarrega, Bolzanetese: le novità

Genova. Ancora una giornata ricca di notizie di calciomercato, in varie categorie.

In Promozione, altre riconferme per la Sammargheritese: Francesco Canella (attaccante leva 2000), Davide Moladori (difensore leva 2000), Sebastiano Battaglia (attaccante leva 2000), Manuel Caselli (difensore leva 2000), Federico Gallio (centrocampista leva 1996), Andrea Solari Basano (attaccante leva 2000).

In Prima Categoria, la Vecchiaudace Campomorone ha preso l’esterno difensivo classe 1996 Alessandro Carrus (nella foto), ex Genova Calcio, Olimpic Pra’ Pegliese, Praese, San Desiderio, San Bernardino, Sampierdarenese.

La Casellese, che nella scorsa stagione si era classificata quattordicesima nel girone D di Seconda Categoria, ha reso noto il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Mauro Cinacchio, ex mister, tra le altre, di Sporting Casella, Avosso e Savignone.

Il Pontecarrega, che riprenderà gli allenamenti martedì 1 settembre sul campo di Sant’Eusebio, ha annunciato la riconferma di dodici giocatori: Maurizio Beninati, Gianmarco De Vecchis, Gianluca Donato, Alejo Matias Ferrari Zolezzi, Luca Galeno, Andrea Galletti, Matteo Gulli, Paolo Menini, Davide Raiola, Federico Salvini, Matteo Sarpero, Fabio Trimarchi.

Inoltre, ha rinfoltito la rosa con otto nuovi acquisti: Emanuele Camogliano, portiere classe 1998 ex Bavari, San Desiderio ed Anpi Sport Casassa, Mattia Priolo, difensore classe 1997 ex Bavari e Goliardicapolis, Mattia Dessi, difensore ex Borgo incrociati e Galata, Marco Nanni, difensore ex Mura Angeli, San Gottardo e Torriglia, Christian Barone, esterno sinistro ex Anpi Sport Casassa e San Gottardo, Riccardo “El Diez” Francalacci, trequartista/attaccante ex Vecchio Castagna Quarto, Mattia Parodi, attaccante ex Torriglia, Olimpia ed Angelo Baiardo, Matteo Bosio, portiere ex Borgo Incrociati.

La Bolzanetese Virtus ha ufficializzato altri due nuovi arrivi: Alessio Mastri (ex Bargagli San Siro e Pontecarrega) e Francesco Longo (ex Campomorone Sant’Olcese e Progetto Atletico).