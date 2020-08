Salvini, due giorni di campagna elettorale: a Genova incontro “on the beach”

Genova. Una due giorni fitta di appuntamenti elettorali in Liguria per il leader della Lega Matteo Salvini. Martedì 4 agosto alle 15 sarà a Ventimiglia per un incontro con i cittadini (via Aprosio, adiacente Teatro Comunale), alle 17 sarà ad Albenga dove in piazza san Francesco inaugura la sede del partito intitolata all’ex sindaco ed ex parlamentare Rosy Guarnieri, poi visiterà l’azienda agricola “Pastor Luigi” in Regione Rollo 88.

Alle 21 di martedì invece un incontro pubblico “on the beach” a Genova. Il “Papeete” locale saranno i bagni Sys, nei pressi dello Sporting, in corso Italia. L’ultima volta di Salvini sulla promenade a mare era stata nel 2017 con tanto di tuffo serale in acqua, insieme a Edoardo Rixi, per festeggiare la vittoria di Marco Bucci alle elezioni comunali. Anche in quel caso il locale era lo Sporting/Sys.

Il giorno dopo il leader del Carroccio sarà invece alle 11 in visita al carcere di Marassi, a Genova, mentre alle 13 sarà in piazza Pilo, al Gazebo della Lega, nel quartiere “rosso” (ma dove la Lega ha visto aumentare le preferenze negli ultimi anni) di Sestri Ponente.