Salvini a Oregina, presidio del centro sociale Tdn: “Fuori il razzismo dai nostri quartieri”

Genova. Circa 150 metri in linea d’aria, qualcuno di più se si segue l’andamento della strada. Sarùà questa la distanza che dividerà, domani pomeriggio, martedì 1 settembre, il comizio di Matteo Salvini e un presidio organizzato dal centro sociale Terra di Nessuno.

Il leader della Lega ha annunciato la propria presenza alle 16e15 al banchetto della Lega allestito all’incrocio tra via Napoli e via Vesuvio, nel quartiere di Oregina, mentre il Tdn sarà dalle 15 alle 17, sul lato est del cantiere del ponte Don Acciaio, proprio al limite tra Oregina e Lagaccio.

“Fuori il razzismo dai nostri quartieri” il nome dell’evento organizzato dal centro sociale per schierarsi nettamente contro le politiche sovraniste del Carroccio e del centrodestra. “Dopo le passerelle fatte con Toti mentre si costruiva un ponte che sostituiva quello che ci è crollato in testa il 14 agosto 2018, è il nostro turno di subire l’arrivo del razzista imbonitore per eccellenza, Matteo Salvini – si legge sulla presentazione del presidio – alcune strade del nostro quartiere portano il nome di città e località italiane che rappresentano un periodo storico in cui la migrazione interna alla ricerca di e prospettive per il futuro ha spinto famiglie e giovani al nord. Quelle che restano, sono intitolate a partigiani morti per difendere la libertà e la giustizia

Questo ha prodotto una coscienza e una sensibilità diffusa dove la solidarietà e il mutuo soccorso sono parte del dna di chi vive nella zona”.

In questi ultimi giorni al Lagaccio e Oregina è salita una certa fibrillazione e non soltanto all’interno dei muri del centro sociale, ma anche in ambienti dell’associazionismo cattolico e laico. E’ la prima volta che il leader della Lega si spinge in una zona storicamente di tradizione “rossa” ma che da tempo – come altri quartieri – ha mutato le proprie preferenze politiche all’interno delle urne.

Il presidente del municipio Centro Est, che comprende Lagaccio e Oregina, Andrea Carratù – esponente della Lega – è candidato in consiglio regionale.

“Pensiamo sia necessario essere in strada martedì per sottolineare che i nostri quartieri non accettano la passerella elettorale e il messaggio salviniano di odio e continua campagna elettorale a danno degli ultimi – concludono dal Terra di Nessuno – noi ci saremo, ma vorremmo che il quartiere con striscioni e bandiere ricordasse a certi personaggi che Genova è stata, è e sarà antifascista, accogliente e meticcia”.