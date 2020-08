Salvatore Muscatello candidato per Forza Italia – Liguria Popolare: “Ecco chi sono”

Genova. Credito d’imposta in favore di soggetti danneggiati da eventi calamitosi; la tassazione sostitutiva degli incrementi produttivi delle imprese; costituzione delle Zone Franche Territoriali in Liguria; modello unico delle attività produttive e sospensione dei diritti comunali e camerali per le pratiche di inizio, modifica e cessazione attività; costituzione della banca dati sanitaria del contribuente (730/Precompilato). Sono alcune delle proposte economiche per la ripresa economica della Regione Liguria promosse dal 2013 al 2018 da SAlvatore Muscatello, consigliere comunale a Arenzano nel Gruppo Liguria Popolare e Consigliere delegato al Bilancio, Patrimonio e Sviluppo economico della Città Metropolitana di Genova.

Muscatello, candidato per la circoscrizione Genova nella lista di Forza Italia – Liguria Popolare, è

nato a Minervino di Lecce (LE) il 24 dicembre 1962. Vive in Arenzano dal 1980, sposato con due figlie. E’ laureato in Scienze Politiche indirizzo Economico presso l’Università di Genova.

Già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e componente della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova con incarichi speciali fino al 2000, Dal 2001 è Commercialista e Revisore contabile.

Altre esperienze professionali:

Dal 2001 al 2004 è stato Presidente dei Revisori Contabili dell’AR.A.L. S.p.A.

Dal 2001 al 2010 è stato rappresentante del Comune di Genova presso la Cooperativa degli Artigiani della Provincia di Genova.

Dal 2004 è Consigliere comunale ad Arenzano e dal 2017 è Capogruppo di Arenzano Popolare;

Dal 2017 è Consigliere della Città Metropolitana di Genova e dal 2019 è Consigliere delegato al Bilancio, Patrimonio e Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Genova;

Dal 2004 al 2007 e dal 2011 al 2014 è stato Assessore alle Finanze e Bilancio del Comune di Arenzano.

E’ stato Direttore del C. I.V. (Centro Integrato di Via) di Arenzano.

Salvatore Muscatello, nella sua esperienza da amministratore, si è occupato di: riqualificazione del centro storico di Arenzano, di Via Bocca e delle passeggiate dei litorali;

modifica del regolamento spazi ed aree pubbliche con incentivi per la ristrutturazione delle facciate dei palazzi ubicati nel centro storico di Arenzano;

agevolazioni ICI sugli immobili dei cittadini residenti;

agevolazioni per i meno abbienti con l’introduzione dell’ISEE per i servizi comunali e per la tariffa agevolata RSU (Rifiuti Solidi Urbani);

sperimentazione del bilancio partecipato;

pubblicazione degli atti pubblici sul sito internet del Comune (trasparenza amministrativa);

partecipazione a diverse proposte di interesse nazionale (quoziente familiare – abbattimento delle sanzioni per ritardati pagamenti delle imposte, agevolazioni alle imprese) e di interesse locale (introduzione degli istituti deflativi nelle entrate del Comune di Arenzano per la riduzione delle sanzioni tributarie – regolamentazione e riduzione dell’imposta sulla pubblicità – interventi sulla delicata situazione dell’Area Ex-Stoppani ed Ex Albergo Roma – iniziative a favore delle famiglie e imprese alluvionate;

coadiuvare l’ufficio bilancio della Città Metropolitana di Genova per il raggiungimento degli equilibri finanziari e di bilancio;

promotore di diverse iniziative per lo sviluppo delle imprese del nostro territorio;

coadiuvare l’Ufficio Ambiente della Città Metropolitana di Genova per il completamento dei lavori del depuratore di Arenzano.