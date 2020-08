Salvatore: “In Liguria mancano mille operatori sanitari, Toti incapace e disorganizzato”

Genova. “Alla Regione Liguria mancano 1000 operatori sanitari tra infermieri, OSS e professionisti assunti internamente alle strutture. È un buco sanitario gigantesco, che conferma la grande precarietà della sanità ligure. E si rivela tutta la incapacità e disorganizzazione del centrodestra guidato da Toti”. Lo afferma Alice Salvatore, candidata de Il Buonsenso

“Il problema non è solamente nel sopperire ad un organico carente, ma soprattutto nel completo disinteresse nei confronti della prevenzione – aggiunge – Se fossero attuate delle campagne di prevenzione scaglionate per età, con l’esecuzione di esami clinici svolti per tempo, riusciremo a ridurre drasticamente il numero dei malati o delle persone che hanno bisogno di assistenza. Così, oltre ad avere cittadini più controllati e più sani, eviteremmo di arrivare rapidamente al collasso alla prima occasione di emergenza”.

La prevenzione, anche dal punto di vista della gestione del denaro pubblico, è una enorme strategia per il risparmio e invece intervenendo solamente quando i cittadini cominciano ad avere seri problemi di salute si è costantemente costretti a rincorrere – conclude – Si continuano a fare solo e solamente annunci adatti alla propaganda e mai pianificazioni di lungo periodo, è sempre questo il problema. Il Buonsenso intende attuare una politica incentrata sulla prevenzione, alimentare, sportiva e clinica, per avere cittadini sani e ottenere di conseguenza un significativo risparmio che consente finalmente di fare le assunzioni di personale necessario.