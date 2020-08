Saldi estivi, anche questo weekend a Genova parcheggi gratis per favorire lo shopping

Genova. Durante l’intera giornata di sabato 8 agosto, per favorire i cittadini e gli operatori commerciali in occasione dei saldi estivi, sarà ancora valida la sosta gratuita nelle zone Blu Area e in gran parte delle Isole Azzurre (aree gestite da Genova Parcheggi) già attuata la scorsa settimana.

Genovesi e turisti avranno così l’opportunità di dedicarsi allo shopping potendo posteggiare gratuitamente per tutto il weekend, essendo libera la sosta nei giorni festivi e quindi anche nella giornata di domenica 9 agosto.

Restano escluse dall’iniziativa le Isole Azzurre stagionali a servizio degli stabilimenti balneari, su cui permangono le disposizioni ordinarie della sosta a pagamento: via Piave, viale Nazario Sauro, via Renato Martorelli, via Renzo Righetti, via Giovanni Bovio, via Don Giovanni Minzoni, via Mario Galli, via Tomaso Campanella, via Giordano Bruno, corso Italia e via del Tritone.

Anche Apcoa aderisce all’iniziativa offrendo, sabato 8 e domenica 9 agosto, la gratuità dei parcheggi di piazza della Vittoria gestiti a parcometro, con esclusione del parcheggio chiuso, disciplinato dalle sbarre lato via Diaz, e dell’autorimessa interrata.