Rupinaro Sport: prime squadre iscritte ai campionati, riparte il settore giovanile

Chiavari. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Rupinaro Sport 2014 comunica l’adempimento delle pratiche burocratiche relative alle iscrizioni delle proprie compagini ai rispettivi campionati e coppe di categoria.

La prima squadra, allenata da mister Massimo Maiolino, è iscritta ufficialmente al campionato di Seconda Categoria girone E e alla Coppa Liguria di Seconda Categoria.

La formazione femminile, allenata da mister Francesco Longinotti, è iscritta ufficialmente al campionato di Eccellenza femminile e alla Coppa Liguria femminile.

Il Rupinaro “B”, allenato da mister Paolo Garzia, è iscritto ufficialmente al campionato di Terza Categoria girone Chiavari e alla Coppa Liguria di Terza Categoria.

Ripartirà ufficialmente ad inizio settembre l’attività calcistica giovanile della società chiavarese.

“Il periodo di lockdown ci ha permesso di capire e apprezzare l’importanza dello sport, in questo caso il calcio, a livello giovanile – spiegano i dirigenti del Rupinaro Sport -. Giocare a calcio per noi significa divertimento, relazione con coetanei e non solo, crescita e maturazione fisica e psicologica, rispetto delle regole, lealtà, giocare per vincere senza patemi, accettazione della sconfitta, impegno e costanza, sacrificio e amicizia”.

“Questo – proseguono – sarà il nostro sesto anno di attività ludica-sportiva giovanile e proprio per questo abbiamo deciso di migliorare e investire sul settore giovanile per offrire un servizio sempre migliore alle nostre famiglie. Il nostro spirito e le nostre motivazioni non cambiano e non cambieranno mai, ma dal punto di vista tecnico e organizzativo abbiamo dato una svolta”.

“Tutte le informazioni utili ai fini dell’iscrizione le potete trovare sul manifesto: organigramma, staff tecnici, orari di allenamenti, documenti e costi. Una precisazione per quanto riguarda i Primi Calci 2012-201: chi facesse doposcuola e terminasse alle 16,30 avrà il tempo necessario per poter partecipare all’allenamento. Un’ulteriore precisazione riguardo ai Piccoli Amici 2014-2015: lo staff tecnico è in via di definizione e si potrà scegliere liberamente le giornate di allenamento. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare i responsabili o a scriverci sui nostri canali social – concludono -. Vi aspettiamo numerosi alla ripresa delle attività per provare e conoscere la nostra realtà”.

.