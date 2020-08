Ruba 5 bottiglie di champagne all’Ipercoop e spintona il vigilante: arrestato

Genova. Era già noto per precedenti furti quindi quando è entrato all’Ipercoop di Bolzaneto il vigilante lo ha notato e tenuto d’occhio. Alla cassa ha pagato alcuni articoli ed è uscito ma appena ha realizzato di essere atteso per un controllo degli acquisti, ha lanciato a terra la busta della spesa per fuggire.

La guardia giurata lo ha raggiunto ma il ladro lo ha spintonato riuscendo nuovamente a scappare, finché un corpulento cittadino gli si è parato davanti bloccando la fuga.

La volante arrivata sul posto ha arrestato e portato il giovane in Questura. All’interno della borsa della spesa, oltre la poca merce regolarmente acquistata, vi erano 5 bottiglie di champagne per un valore complessivo di quasi 240 euro.

Questa mattina la direttissima.