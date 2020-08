Sestri Levante. Ancora novità di calciomercato, in differenti categorie.

In Serie D, il Sestri Levante ha tesserato Roberto Scuccimarra, giovane portiere leva 2000, che insieme al confermato Alessio Rollandi sarà chiamato a difendere la porta corsara nella stagione 2020/2021. Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, nella stagione 2018/2019 ha vinto il campionato Primavera collezionando anche una decina di convocazioni in Serie B. Nella scorsa stagione ha iniziato il campionato di Serie D tra le file del San Nicolò Notaresco e ha poi terminato la stagione, sempre in Serie D, con la maglia del Delta Porto Tolle.

In Promozione, l’Arenzano potrà contare su Filippo Craviotto, attaccante classe 1995. Cresciuto nelle giovanili dell’Arenzano, è stato poi protagonista in Eccellenza e Promozione con Cogoleto, Campomorone Sant’Olcese e Varazze Don Bosco.

In Prima Categoria la Pro Pontedecimo ha ufficializzato alcuni nuovi arrivi. Si tratta del preparatore atletico Cristian Paganucci e di tre calciatori: Fabrizio Poirè (centrocampista, leva 1997, dal Mignanego), Gabriele Raganini (difensore, leva 1998, dal Mignanego), Dario Riva (attaccante, leva 1999, dal San Cipriano. Inoltre, Matias Beqiri è stato promosso in prima squadra.

In Seconda Categoria, il San Giovanni Battista ha preso altri due giocatori reduci dal campionato disputato con il Borzoli “B”. Si tratta del difensore Lorenzo De Grecis e Luca Minetto, entrambi classe 1997 cresciuti nel settore giovanile della Sestrese e con esperienze, tra le altre, alla Stella Sestrese.

Nelle foto: Roberto Scuccimarra e Filippo Craviotto