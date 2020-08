Rivarolo, tenta la rapina in sala slot con una pistola finta e mascherina

Genova. Nella scorsa nottata, il dipendente di una sala gioco ha richiesto l’intervento dell’Arma di Rivarolo riferendo che intorno alla mezzanotte si era presentato un soggetto con volto travisato da mascherina chirurgica e berretto con visiera.

L’uomo ha successivamente estratto quella che sembrava una pistola, priva di tappo rosso, e con la minaccia di questa supposta arma ha chiesto al dipendente di consegnare l’incasso della serata.

L’uomo, però, non ha fatto un plissé, rifiutandosi di eseguire l’ordine. Al diniego del dipendente l’uomo, senza toccare nulla, si allontanava dal locale. Indagini in corso per ricostruire esatta dinamica del fatto.