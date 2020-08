Rimini, ragazzo genovese “in trasferta” arrestato per furto di collanine in discoteca

Rimini. Nel tardo pomeriggio della vigilia di Ferragosto, il personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arrestato un giovane genovese, classe 1999, resosi responsabile del reato di tentata rapina.

Come riporta Rimini Notizie, A seguito di una segnalazione, gli Agenti del posto di polizia di Riccione, intervenivano in Via D’Annunzio, presso una nota discoteca, poiché all’interno del locale veniva segnalato un 21enne che avrebbe derubato un coetaneo, in mezzo alla pista da ballo di una collanina d’oro. I poliziotti, nonostante la folla e il rumore assordante, sono riusciti a trovare il responsabile della rapina. La vittima è un 19enne livornese, trovato con vistosi segni sul collo: ha raccontato agli Agenti che pochi minuti prima, mentre ballava vicino alla console era stato aggredito dal 21enne che con la mano sinistra afferrava le due catenine d’oro dal valore complessivo di 1.500 euro che aveva al collo, riuscendo con forza a strapparne una.

I poliziotti sono riusciti a ricostruire l’accaduto. Nonostante la giovane età, il genovese non era nuovo a simili episodi che proprio lo scorso febbraio gli erano costati un arresto per furto con strappo. L’arresto era avvenuto perché il 21enne era stato scoperto mentre strappava in un noto locale di Rovereto collanine e orologi agli avventori della discoteca trentina. Il ragazzo è stato arrestato e sottoposto a processo con rito direttissimo