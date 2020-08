Riapertura scuole, Toti: “Da Governo improvvisazione totale”

Genova. “Ogni volta che ascolto il ministro Azzolina mi rendo conto con preoccupazione che il Governo a meno di un mese dall’inizio delle lezioni non ha idea di come comportarsi”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio via fb interviene sulla riapertura delle scuole dopo lo stop alle lezioni imposto dall’emergenza covid.

“C’è confusione sulle norme anti-covid da adottare, ritardo sulla consegna agli istituti dei banchi monoposto, si avanzano ipotesi folli come tenere bambini di 6 anni con la mascherina per 8 ore, si parla di partenze scaglionate, di chiusura in caso di un contagio, poi si cambia idea e si tenta di lasciare il cerino in mano ai presidi” dice ancora il governatore.

“Insomma regna il caos. – commenta – Ma in questi mesi cosa avete fatto? Capiamo che sia un tema complesso ma doveva essere il primo punto in agenda, invece siamo di fronte all’improvvisazione più totale”.