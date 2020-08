Regioni, Toti: “Riprendere il percorso dell’autonomia da tempo sulla scrivania del Ministero”

Genova. “Durante il Covid-19 credo che le Regioni abbiano dato un supporto fondamentale sia nella gestione della crisi sia nella ripartenza del Paese, assumendosi anche responsabilità a cui non erano tenute”. Così commenta il presidente della Liguria Giovanni Toti in occasione della tavola rotonda “Il territorio: 20 facce delle stessa Italia”.

Il governatore vi ha preso parte in occasione delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario delle Regioni a statuto ordinario insieme a rappresentanti di altre regioni.

“Penso che tutto questo debba oggi far riprendere quel percorso di autonomia che per troppo tempo è rimasto sulla scrivania del Ministero degli Affari regionali e la gente oggi vuole delle risposte come le vogliamo noi”, afferma ancora Toti.

“Un nuovo assetto istituzione del Paese ritengo che sia indispensabile, soprattutto data la prova di maturità che hanno dato molte Regioni”, conclude il presidente regionale.