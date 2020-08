Regione Liguria, altri 150.000 euro per associazioni e società sportive dilettantistiche

Genova. A seguito di una convenzione stipulata con il Comitato regionale Liguria del Coni, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Ilaria Cavo, in data odierna ha approvato la destinazione di risorse per 150.000 euro che permetterà al Coni l’emanazione di un nuovo bando per l’assegnazione straordinaria di contributi alle associazioni e società sportive e dilettantistiche della regione Liguria a sostegno dell’attività giovanile e promozionale a seguito dell’emergenza sanitaria.

Le domande di ammissione al bando dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24 di venerdì 28 agosto 2020 unicamente per il tramite dei Comitati regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

“Mi auguro che questa misura a sostegno del mondo sportivo ligure costituisca un ulteriore stimolo e supporto per la ripartenza dello sport nella nostra regione” dichiara Ilaria Cavo.