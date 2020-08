Regionali Liguria, sono 9 gli aspiranti presidenti: ecco i candidati di tutte le liste

Genova. Con la chiusura dei termini per la presentazione delle liste (depositate per la maggior parte nella giornata di venerdì) si è delineato definitiva e in maniera ufficiale il ventaglio dei candidati alla carica di presidente della Regione Liguria e degli aspiranti consiglieri regionali che li sostengono.

Nove sono in corsa per la poltrona di governatore.

Giovanni Toti, in corsa per la riconferma per il secondo mandato, è sostenuto dalla coalizione di centro-destra formata da Lega, Cambiamo, Forza Italia e Liguria Popolare, Fratelli d’Italia.

Il giornalista Ferruccio Sansa è sostenuto da Pd e Movimento 5 Stelle, Linea Condivisa, Sinistra Italiana, Europa Verde, Articolo Uno, Possibile, E’ Viva, Centro Democratico, Italia in Comune e la Lista Crivello.

Corre nuovamente per la carica di presidente della Regione anche Alice Salvatore, che dopo aver abbandonato il M5S ha creato il suo movimento ilBuonsenso.

Tra i candidati ex pentastellati c’è anche Marika Cassimatis, alla testa di Base Costituzionale.

Aristide Massardo, ex preside del Politecnico di Genova, è sostenuto dalla lista Oltre, Italia Viva, Alleanza Civica, +Europa, Psi e Partito del Valore Umano.

Sempre per il centro-destra, ma in solitaria, corre anche il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori, che guida la lista Grande Liguria.

Tra gli altri candidati ci sono: Davide Visigalli, che guida il movimento anti-europeista Ricostruiamo Italia; Gaetano Russo del Popolo della Famiglia e Democrazia Cristiana; Carlo Carpi del gruppo dei radicali.

I candidati consiglieri sono più di 400. Il nuovo parlamento regionale sarà formato da 30 membri scelti con sistema proporzionale: per la provincia di Genova i consiglieri saranno 13, per la provincia di Genova sono 4, per La Spezia sono 4 e per Imperia sono 3; i restanti 6 saranno attribuiti alla maggioranza se il presidente avrà ottenuto meno di 18 seggi, in caso contrario saranno ripartiti tra le altre liste non collegate al governatore eletto se questi avrà ottenuto oltre 18 seggi.

Il listino è stato abolito, ma per le liste provinciali è previsto uno sbarramento del 3 per cento (a meno che non sia collegata ad una lista regionale che ha ottenuto il 5 per cento). Le liste che non hanno candidati in tutte le circoscrizioni potranno essere votate barrando il simbolo. E’ consentito il voto disgiunto, cioè indicando un candidato presidene e una lista che non lo appoggia; è possibile scegliere due candidati, un uomo e una donna; indicando due candidati dello stesso sesso, il voto andrà al primo.

Di seguito l’elenco dei candidati genovesi di ciascuno schieramento.

Per la coalizione che sostiene Giovanni Toti

Lega

Franco Senarega, Sonia Viale, Federico Bertorello, Francesco Biamonti, Vanessa Boggiano, Andrea Carratù, Francesca Corso, Francesca Fassio, Lorella Fontana, Claudio Garbarino, Sandro Garibaldi, Natale Gatto, Elisabetta Marinelli, Ilaria Murmura, Sonia Paglialunga, Alessio Piana

Lista Toti Presidente

Ilaria Cavo, Laura Lauro detta Lilli, Stefano Anzalone, Federico Bogliolo, Giovanni Boitano, Bettina Bolla, Dario Capurro, Domenico Cianci detto Mimmo, Caterina Cosini, Mirylory Antonella Lai detta Mary, Ylenia Mocci detta Ilenya, Patrizia Marchesini, Roberto Romano, Franca Garbarino, Alberto Turco, Gerolamo Valle

Forza Italia-Liguria Popolare

Claudio Muzio, Salvatore Alongi, Loredana Arpe, Antonello Bettanini detto Tonino, Daniele Bonuso, Ubaldo Borchi, Marta Brusoni, Cristina Cafferata, Caterina Fabbrizio detta Fabrizio, Karunaratne Sujata detta Susanna, Zelinda Marzo, Vittorio Mazza, Simona Moltedo, Salvatore Muscatello, Antonio Solari, Arianna Viscogliosi

Fratelli d’Italia

Stefano Balleari, Carla Bo, Fabrizio Brignole, Cristina Cecconi, Marilina Collatuzzo, Daniela Colombo, Francesco De Benedictis, Cristina Enrico, Simona Ferro, Antonino Gambino detto Sergio, Paolo Repetto, Giuseppe Rotunno, Augusto Sartori, Danilo Scala, Paola Tassara, Carla Zannoni

Udc Liguria

Umberto Calcagno, Anna Fragomeno, Nicola Bisso, Simona Arco, Antonio Bottazzi, Maria Concetta Caldiloro, Maurizio Casalegno, Sharlot Mayeline Iglesia, Giovanni De Paoli, Sonia Ingrosso, Massimiliano Marioli, Barbara Sainato, Mariela Francisca Sanchez, Maria Anna Tassoni, Nicola Mario Garzarelli Doria detto Nicolino

Per la coalizione che sostiene Ferruccio Sansa

Pd-Articolo Uno

Giovanni Lunardon, Luca Garibaldi, Patrizia Avagnina, Maria Luisa Biorci, Viola Boero, Silvio Del Buono, Francesca Ferrera, Luigi Gambino, Alberto Pandolfo, Katia Piccardo, Elena Putti, Angelica Radicchi, Pippo Sergio Rossetti, Armando Sanna, Lucina Torretta, Claudio Villa

Movimento 5 Stelle

Andrea Boccaccio, Andrea Weiss, Fabio Tosi, Jean François Boudard, Giansandro Rosasco, Rosario Di Mauro, Oscar Giacomo Felice Lapina, Giovanni Carangelo detto Gianni, Erika Piterà, Filomena Puppo, Marina Silvestri, Barbara Tronchi, Maria Lina Zamboni detta Milly, Roberta Zanardi

Linea Condivisa-Sinistra per Sansa

Gianni Pastorino, Cesira Bertoni, Andrea Cavazza, Antonella Cascione, Alberto Girani, Simona Cosso, Giovanni Pellegrini, Monica Del Portillo Barbero, Gianluca Ravera, Oriana Micheletti, Alessandro Ronchi, Claudia Morenia, Massimo Sotteri, Adriana Picollo, Emanuela Rolla, Alessia Scuto

Lista Ferruccio Sansa Presidente

Margherita Asquasciati, Fabio Bertoldi, Paula Bongiorni, Selena Candia, Stefano Carbone, Paolo Crosignani, Giacomo D’Alessandro, Maria Camilla De Palma, Flavio Gaggero, Salvatore Garzarelli, Cinzia Pennati, Francesca Piccardo, Enrico Pignone, Anna Cristina Pizzorno, Marco Preve, Emilio Robotti

Europa Verde-Demos Centro Democratico

Sebastiano Sciortino, Bruno Vitali, Massimiliano Amantini, Angelo Spanò, Emanuela Massa, Yoanka Trencilio, Paolo Aricò, Gaia Pastorelli, Silvana Vernazza, Maurizio Parodi, Angelo Bodra, Danilo Parodi, Michela Di Giorgio, Paola Borelli Cecilia Sacchi

Per Aristide Massardo (Più Europa-Psi-Italia Viva)

Valter Giuseppe Ferrando, MariaJosè Bruccoleri, Arcangelo Merella, Anna Pettene, Benedetto detto Bebo Costa Broccardi, Serafina Funaro, Giuseppe detto Pippo Maggioni, Rossella Banin, Luca Barigione detto Barisone, Marta Pardini, Rosario Amico, Oriana Moreschini, Franco Elter detto Marco, Barbara Loretti, Giovanni Beverini, Massimo Riva

Per Alice Salvatore (ilBuonsenso)

Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Mario Maturanza, Antonino Alicata, Paola Lercari, Eloisa Zunin, Tullio Rossi

Per Giacomo Chiappori (Grande Liguria-Chiappori Presidente)

Giacomo Chiappori, Paola Venerito, Gabriele Basso, Monica Anastasia, Remo Benzi, Maria Chiara Figini, Marco Boccardo, Anna Manicone, Giuliano Brighenti, Oriana Bobone, Fersidio Censi, Rosa Firpo, Andrea Giorgi, Andriana Forgi, Daniele Deplano, Matteo Ciro Della Bianca

Per Carlo Carpi (Lista Carlo Carpi-Gruppo radicale Adele Faccio)

Gian Piero Buscaglia, Cornelia Matei, Carlo Carpi, Silvana Caracciolo, Paolo Verduci, Giovanna Olivari, Giuseppe Ingrassia, Mariastella Grasso

Per Marika Cassimatis (Base Istituzionale)

Marika Cassimatis, Sergio Poggi, Marco Martini, Stefania Asplanato, Andrea Leone, Eleonora Serrati, Pierluigi Gallia, Nadia Gentilini, Cristian Pintus

Per Davide Visigalli (Riconquistare l’Italia)

Mirko Melis, Concetta Lentino, Alice Avanzini, Marco Trombino, Anna Negrioli, Gianvittorio Domini, Marina Gotelli, Giuseppe Antonio Durante, Fiorella Amoruso, Sergio Gavino Contu, Michele Durante, Sonia Corrado, Riccardo Cavalli, Giuseppa Tedesco, Gianfrancesco Giordano, Barbara Lumia.

Per Gaetano Russo (Popolo della Famiglia-Democrazia Cristiana) nessun candidato in provincia di Genova