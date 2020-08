Regionali Liguria, scheda elettorale “rosa” per distinguerla da quella del referendum

Genova. Cambia il colore della scheda per le elezioni regionali del prossimo 20 e 21 settembre: la scheda sarà di colore rosa (Pantone 230).

Lo ha deciso Regione Liguria, a seguito della comunicazione, avvenuta nelle ultime ore, da parte del ministero dell’Interno delle caratteristiche della scheda per il Referendum Costituzionale: il colore è ritenuto troppo simile a quello per la scheda delle elezioni regionali.

La decisione è stata quindi assunta a tutela del diritto di voto, per evitare possibili errori da parte dei cittadini, che, in base alle normative anti covid-19, usciti dalla cabina elettorale dovranno personalmente inserire le schede nelle apposite urne, senza riconsegnarle al personale del seggio. In questo modo si evita anche il rischio di pregiudicare le operazioni di scrutinio che, secondo quanto stabilito, inizierà dal Referendum Costituzionale.

Per le stesse motivazioni sopra indicate, il colore della scheda delle elezioni regionali è stato modificato anche dalle Regioni Campania, Puglia e Marche che hanno scelto il colore arancio, precedentemente scelto anche dalla Regione Toscana.