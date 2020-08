Regionali Liguria, Sansa-Balbontin rispondono a Salvini: “È lui che è sempre a Portofino”

Genova. Ha scatenato la reazione “in tandem” del candidato presidente Ferruccio Sansa e del comico Enrique Balbontin la battuta di Matteo Salvini (rilasciata ieri ai microfoni di IVG.it) relativa all’esito delle prossime elezioni regionali della Liguria.

Ieri il leader della Lega aveva ammesso: “Penso che Toti vincerà serenamente, anche perché la sinistra ha scelto il classico candidato ‘radical chic’ da piazzetta di Portofino”.

Un ironico pronostico che ha generato l’altrettanto ironica risposta di Sansa e Balbontin. In un video postato sui social, il giornalista ha salutato Salvini “da Portofino”. In realtà, come spiegato meglio dopo da Balbontin, la inedita coppia si trovava “al Cap, tra i camalli di Genova. E’ Salvini che è sempre a Portofino”.

E poi il saluto, rivolto ancora al segretario della Lega: “Matteo, ciao Milano. Tieni duro e quando vieni, vieni a nuoto, che tanto non ci arrivi con l’autostrada”.