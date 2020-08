Regionali Liguria, Massardo presenta la sua lista: “Corriamo per vincere, da Sansa solo populismo”

Genova. “L’obiettivo? Prendere la Regione. Come in tutte le gare, noi si gioca per vincere“. Aristide Massardo punta in alto e soprattutto non vuole saperne di ricomporre la frattura con centrosinistra e M5s che appoggiano Ferruccio Sansa. Quelli rappresentano il “populismo di sinistra“, dice l’ex preside della facoltà di ingegneria che ha presentato oggi al Porto Antico la sua lista, un simbolo unico che riunisce sotto l’insegna “Massardo presidente” anche quelli delle tre forze politiche che lo sostengono: Italia Viva, Psi e Più Europa.

Una squadra di 30 persone fatta “all’80% di profili della società civile”, spiega il professore. Anche se non mancano affatto i volti noti della politica regionale, a cominciare dal capolista di Genova Valter Ferrando, consigliere regionale uscente, eletto nel 2015 col Partito Democratico prima di seguire i fuoriusciti dell’ala renziana più oltranzista. Storia simile per la capogruppo di Italia Viva a Savona, Cristina Battaglia.

Ma anche Arcangelo Merella, ex assessore della giunta Pericu, l’ultimo a entrare in lista, o Rosario Amico, ex sindaco di Serra Riccò. Fino alla giovane consigliera comunale di Tursi, la farmacista MariaJosè Bruccoleri, reduce del gruppo civico di Gianni Crivello. Tra i presenti, anche se non candidati, una folta schiera di socialisti della prima ora come Corrado Oppedisano, Giuliano Pennisi, l’attuale segretario della Uil Mario Ghini.

Mai con Toti e mai con Sansa, promette Massardo. “Noi siamo naturalmente alternativi agli altri. Il sistema elettorale della Regione è un sistema secco: uno vince e gli altri stanno all’opposizione“. E quindi porta chiusa a un eventuale entrata in maggioranza in caso di vittoria Pd-M5s. Rispetto ai giallorossi “la differenza sta nella sostanza. Noi abbiamo già fatto sette proposte operative a lungo termine perché la Liguria sta scivolando su un piano inclinato. Dire che voglio assumere tante persone, se però non so dove prendere quei soldi, è puro populismo di sinistra. In questo non si fanno mancare niente rispetto alla destra”.

D’altra parte restano evidenti le distanze da Sansa e i suoi sostenitori sul nervo scoperto delle infrastrutture. “La vera Gronda è un collegamento tra la Valpolcevera e Voltri, il resto è semplicemente attività propedeutica. La mini Gronda? Quella è la proposta di alcune persone ma non è né operativa né esecutiva, non ha passato nessuna valutazione ministeriale”. E ancora una frecciata: “Sansa vuole bloccare le opere e lo sviluppo, noi siamo l’alternativa vera che può far crescere il modello Liguria”.

“La mia candidatura non ha spaccato nulla – si difende – è stato il centrosinistra che ha deciso di andare su Sansa”. E se l’ottimismo di Massardo che dice di puntare alla vittoria può apparire sovrastimato, è vero anche che il professore potrebbe guadagnare un pacchetto consistente di preferenze personali grazie al meccanismo del voto disgiunto, puntando magari sui delusi dalla candidatura di Sansa nel centrosinistra. “E’ una possibilità, ma a noi interessa il voto alla lista. Che può venire anche da destra, da persone non soddisfatte dalla gestione di Toti”.

TUTTI I NOMI DELLA LISTA

SPEZIA:

Michelucci Juri

Nobili Dina

Battilani Alberto

Faggioni Paola Roberta

Vettori Floriana

IMPERIA:

Consiglio Paola Cristina

Saluzzo Roberto

Acquista Patrizia

Ferrari Valerio

SAVONA:

Badano Sara

Pasquali Barbara

Munì Vincenzo

Frumento Carlo

Giacchero Massimo

GENOVA:

Ferrando Valter Giuseppe

Bruccoleri MariaJosè

Merella Arcangelo

Pettene Anna

Costa Broccardi Benedetto detto Bebo Costa

Funaro Serafina

Maggioni Giuseppe detto Pippo

Banin Rossella

Barigione Luca detto Barisone

Pardini Marta

Amico Rosario

Moreschini Oriana

Elter Franco detto Marco

Loretti Barbara

Beverini Giovanni

Riva Massimo