Regionali Liguria: martedì tour a Genova del segretario della Lega Matteo Salvini

Genova. Un martedì pomeriggio “genovese” per il segretario del Carroccio Matteo Salvini, in tour elettorale per le elezioni regionali.

Salvini sara a Genova dalle 15.30 con un sopralluogo nel quartiere di Begato con il presidente Toti e il sindaco Bucci e un incontro con comitati famiglie residenti.

Alle 16.15 nuovo incontro con i cittadini al gazebo della Lega in via Napoli all’angolo con via Vesuvio a Oregina.

Alle 19.30 nuovo incontro con i cittadini in piazza Matteotti.