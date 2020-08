Regionali Liguria, il consigliere Senarega capolista per la Lega a Genova

Genova. Il consigliere regionale uscente Franco Senarega sarà il capolista della Lega a Genova. Lo annuncia in una nota il segretario ligure del Carroccio Edoardo Rixi dopo la visita di Matteo Salvini in Liguria negli ultimi due giorni.

“Con la visita del nostro leader Matteo Salvini in Liguria la campagna elettorale della Lega è partita: vicino alla gente, come sempre, ai gazebo, nelle piazze, tra i commercianti, piccoli imprenditori, agricoltori, pescatori, artigiani, forze dell’ordine, abbandonati dal governo degli sbarchi. Con il segretario Salvini abbiamo definito criteri e strategie per le liste dei candidati, che presenteremo ufficialmente nelle prossime settimane su tutte le province, compreso il Tigullio”, scrive Rixi.

Ecco dunque i capilista: il capogruppo uscente in consiglio regionale Franco Senarega a Genova, il presidente del consiglio regionale uscente Alessandro Piana a Imperia, l’assessore regionale uscente all’Agricoltura Stefano Mai a Savona e Gianmarco Medusei alla Spezia, assessore comunale del Comune capoluogo.

“Sarà una campagna elettorale anomala, difficile perché affrontata in piena estate, a quaranta gradi, come mai successo nella storia della Repubblica, ma tutti i nostri candidati sono determinati a correre per portare la Lega a primo partito della Liguria. L’obiettivo è continuare il lavoro fatto per i liguri dalla Lega al governo della Regione e dare un messaggio forte e chiaro di sfratto al governo abusivo di Roma”, conclude Rixi.