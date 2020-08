Regionali Liguria, Fassio (Lega) in tour a Pegli: “Serve liquidità per i commercianti”

Genova. Prosegue a Pegli il tour elettorale di Francesca Fassio, assessore alle Politiche sociali del Comune di Genova e candidata al Consiglio regionale, in quota Lega, alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre. “Urgenti iniezioni di liquidità. È l’appello che abbiamo raccolto dai molti operatori, incontrati questa mattina tra i banchi del mercato” spiega Fassio.

“L’emergenza Covid – continua – ha esacerbato la crisi economica del piccolo commercio, settore già in grande sofferenza dopo anni di insediamenti indiscriminati sul nostro territorio. Dal governo doveva arrivare una risposta sistemica e concreta per aiutare i piccoli commercianti a sopravvivere, e invece sono arrivati solo palliativi che non possono considerarsi cura di un malato cronico. I recenti dati pubblicati da Unioncamere, fotografano lo scenario drammatico, per cui il 60% delle imprese (circa 780 mila) avrà problemi di liquidità nei prossimi 6 mesi. Non possiamo più permetterci di aspettare, serve un segnale vero da parte del governo per rimettere in moto l’economia del nostro Paese”.

“Ringrazio Pegli, per confermarsi quartiere ospitale, propositivo e di supporto. Invito, chiunque volesse confrontarsi con noi sulle tematiche che riguarderanno la Liguria nei prossimi 5 anni, a venire a trovarci sabato dalle 17 alle 18.30 al point di via XX Settembre 248r” conclude la candidata leghista.