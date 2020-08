Regionali Liguria, c’è anche Sonia Viale tra i candidati della Lega a Genova: in 4 tentano il ‘salto’ da Tursi

Genova. Con l’unica ‘sorpresa’ di Sonia Viale candidata nel collegio di Genova (e non in quello di Imperia come inizialmente previsto) la Lega questa mattina ha depositato la lista dei candidati alle prossime Regionali.

Dei sedici candidati nel collegio di Genova, quattro arrivano direttamente dal consiglio comunale di palazzo Tursi, a loro si aggiunge l’ex assessore ai servizi sociali, passato l’anno scorso alla Lega. Dei consiglieri regionali invece, nel collegio di Genova si candida solo Franco Senarega, dopo l’autosospensione dal partito del consigliere Puggioni per la vicenda del bonus-Covid.

“Questa mattina abbiamo depositato le liste della Lega in tutte le circoscrizioni della Liguria. Assolte le formalità, oggi parte ufficialmente la campagna elettorale, che sarà faticosa, al caldo come mai nella storia della Repubblica, ma che ha un doppio importante obiettivo: la Lega primo partito in Liguria per dare continuità e solidità al buon governo della Regione e mandare l’avviso di sfratto al governo abusivo di Roma” commenta il deputato e segretario regionale della Lega Liguria Edoardo Rixi.

“Rivolgo a tutti i nostri 30 candidati, che presenteremo ufficialmente lunedì a Genova insieme al presidente Toti e al sindaco Bucci, un grande in bocca al lupo per il lavoro intenso sul territorio che li attende, con la consapevolezza che tutti i nostri candidati metteranno cuore, testa e tantissima passione al servizio dei cittadini e della nostra amatissima Liguria”.

Per il collegio di Genova sono candidati il consigliere regionale e segretario del Carroccio per il Golfo Paradiso Franco Senarega, l’assessore alla Salute della Regione Liguria Sonia Viale, il consigliere comunale Federico Bertorello, Vanessa Boggiano, la consigliera comunale Francesca Corso – 28 anni, è la candidata più giovane in lista, e la capogruppo Lorella Fontana, l’ex assessore comunale Francesca Fassio, il presidente del consiglio comunale Alessio Piana e il presidente del municipio Centro Est Andrea Carratù.

Poi ancora in lista ci sono: Claudio Garbarino, Natale Gatto, che con il suoi 75 anni è il candidato più anziano in lista, Elisabetta Marinelli, Ilaria Murmura e Sonia Paglialunga.