Genova. “Da oggi comincia davvero una nuova Liguria. Siamo tanti, ci sono persone che vengono da esperienze molto diverse. Sono persone competenti, libere e soprattutto persone vere che hanno un visione della vita che ci unisce, che è il desiderio di cambiare profondamente la Liguria”. Ferruccio Sansa al Cap presenta la sua lista civica.

Trenta candidati e nessun capolista. Alcuni dei candidati della circoscrizione di Genova sono abbastanza noti come l’epidemiologo Paolo Crosignani, il collega giornalista di Sansa Marco Preve, il consigliere comunale Enrico Pignone, la direttrice del Museo D’Albertis Maria Camilla de Palma, l’avvocato di strada Emilio Robotti, lo storico dentista di Beppe Grillo e Renzo Piano Flavio Gaggero.

A Savona tra i candidati la cantante Daniela Satragno che ha collaborato anche con Fabrizio De André e Germano Gadina, ex presidente regionale di Coldiretti e poi dell’istituto regionale per la floricoltura. Tra i candidati per la circoscrizione di Imperia l’attrice Livia Carli, che fa parte della storia dinastia dell’omonimo oleificio.. “Sono persone coraggiose – così il candidato presidente descrive chi ha deciso di accompagnarlo in quest’avventura politica – perché hanno deciso di associare la loro vita a un’esperienza politica in un momento in cui la politica non è particolarmente popolare, ma la nostra sfida è proprio questa: dimostrare che si può meritare la fiducia delle persone “.

Rispetto al programma, Sansa ha ribadito alcuni obiettivi da raggiungere per cambiare la Liguria: “industrie green che portano finanziamenti e lavoro, turismo diffuso in tutta la Regione e soprattutto la tutela della salute. La sanità è stata gestita malissimo e noi vogliamo riportare la sanità a tutti cittadini, dalle persone anziane che ne hanno bisogno ai giovani che vogliono fare figli perché il fallimento di una della giunta Toti si vede dal fatto che i liguri fano sempre meno figli perché non hanno fiducia nel futuro”.

Di seguito i nomi dei 30 candidati della lista civica

* Circoscrizione di Genova

. Margherita Asquasciati, architetto, nata il 12 agosto 1968 . Fabio Bertoldi, veterinario, nato il 28 aprile 1961 . Paula Bongiorni, avvocatessa, nata il 26 dicembre

. Selena Candia, ricercatrice, nata il 30 agosto 1980

. Stefano Carbone, dirigente e allenatore di pallanuoto , nato il 21 agosto 1963

. Paolo Crosignani, epidemiologo, nato il 21 luglio 1948

. Giacomo D’Alessandro, comunicatore interculturale, nato il 3 agosto 1990

. Maria Camilla De Palma, direttrice del museo Castello de Albertis, nata il 7 maggio 1964

. Flavio Gaggero, dentista, nato il 12 gennaio 1937

. Salvatore Garzarelli, ginecologo, nato il 10 giugno 1951

. Cinzia Pennati, insegnante, 28 novembre 1971

. Francesca Piccardo, medico, nato il 14 gennaio 1974

. Enrico Pignone, impiegato, nato il 14 novembre 1963

. Anna Cristina Pizzorno, consulente comunicazione ambiente per lo sviluppo, nata l’11 agosto 1967

. Marco Preve, giornalista, nato il 01 ottobre 1963

. Emilio Robotti, avvocato, nato il 28 luglio 1964

* Circoscrizione di Savona

. Gloria Bardi, insegnante, nata il 25 maggio 1956 . Jan Casella, lavoratore autonomo, nato il 2 maggio 1989 . Giovanni Durante, dirigente Arci, nato il 4 febbraio 1966 .

. Germano Gadina, imprenditore agricolo, nato il 12 giugno 1969 .

. Danila Satragno, cantante, nata il 16 novembre 1961

* Circoscrizione della Spezia

. Roberto Centi, docente, nato il 26 settembre 1958 . Laura Dadà, infermiera, nata il 27 novembre 1967 .

. Maria Francesca Lanznaster, avvocatessa, nata il 10 settembre 1990 .

. Francesca Martini, avvocatessa, nato il 20 maggio 1971 .

. Enrico Passalacqua, operaio, nato il 17 marzo 1980

* Circoscrizione di Imperia

. Livia Carli, attrice, nata l’11 novembre 1961 .

. Gabriella Monaco, funzionaria pubblica, nata 6 giugno 1958 .

. Claudio Taverna, insegnante, nato il 19 agosto 1958