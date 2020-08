Regionali, Bucci prepara il rimpasto di giunta: Gambino “blindato”, Garassino papabile vicesindaco

Genova. Entrano nel vivo a palazzo Tursi le manovre per il rimpasto di giunta mentre si accende la campagna elettorale per le regionali. Il sindaco Marco Bucci era stato chiaro: gli assessori che si vogliono devono rassegnare le dimissioni e così anche i consiglieri delegati. Da quanto trapela, però, il primo cittadino avrebbe detto ai suoi di “fare con calma”. Anche perché la redistribuzione degli incarichi avverrà probabilmente dopo l’esito delle elezioni, in considerazione di quelli che potrebbero essere i mutati equilibri politici all’interno della coalizione.

Due sono gli assessori che dovranno comunque farsi da parte: Francesca Fassio, candidata con la Lega e attualmente titolare dei servizi sociali e sanitari, e il vicesindaco Stefano Balleari, capolista di Fratelli d’Italia a Genova: il suo ruolo era già stato ridimensionato con la revoca della mobilità e oggi gli rimangono patrimonio, cimiteri, Genova Parcheggi e altre deleghe minori. Tra i consiglieri delegati il più “pesante” è certamente Sergio Gambino, assessore di fatto alla protezione civile ma da sempre a titolo gratuito, oggi in lista insieme a Balleari. E poi Federico Bertorello (Lega), Lilli Lauro e Stefano Anzalone (Cambiamo!).

E proprio Gambino, secondo indiscrezioni, sarebbe l’unico sicuro di “cadere in piedi” in qualche modo. In caso di mancata elezione in Regione, Bucci gli avrebbe già promesso l’assessorato alla protezione civile che gli aveva negato in occasione dell’ultimo rimpasto di giunta, giusto un anno fa. Se invece Fratelli d’Italia farà l’exploit sperato aumenteranno per il consigliere le possibilità di assicurarsi cinque anni in via Fieschi. “Ma ho già dato al sindaco la disponibilità a mantenere la delega, per me è un servizio alla città”, fa sapere Gambino che non conferma l’ipotesi di un posto garantito in giunta. Nulla gli impedirebbe, del resto, di essere consigliere comunale e regionale allo stesso tempo, come ha fatto ad esempio Lilli Lauro negli ultimi tre anni.

Dalle percentuali che risulteranno all’indomani del voto potrebbe dipendere l’assegnazione della poltrona di vicesindaco, più simbolica che operativa, ma comunque centrale nei rapporti di forza della maggioranza. Dalla Lega sono già in corso pressioni per individuare in Stefano Garassino il successore di Stefano Balleari. A quel punto, però, Fratelli d’Italia dovrebbe avere almeno un assessorato di peso, soprattutto se confermerà il trend elettorale in crescita. In alternativa, nei corridoi di Tursi si parla molto di Pietro Piciocchi, attuale super-assessore che nei fatti ha già “sostituito” il sindaco-commissario nei mesi più caldi della ricostruzione del ponte sul Polcevera.

I servizi sociali, oggi in mano a Francesca Fassio, potrebbero passare in quota a Cambiamo!, che piazzerebbe un profilo della società civile. Il neo-assessore leghista Giorgio Viale, titolare del personale dopo l’uscita di Arianna Viscogliosi, assumerebbe alcune deleghe di Balleari tra cui il patrimonio. Non si escludono insomma new entry in giunta, ma lo stesso Bucci oggi è stato sibillino sull’argomento: “Sono fiducioso, ho già ricevuto proposte che stiamo esaminando. Le candidature che ho ricevuto vengono sia dalla società civile sia dalla politica. Ma le persone che hanno fatto uno-due anni di esperienza le considero ancora della società civile“.

Una cosa è certa: chi proverà a fare il “salto” poi non potrà tornare alla casa del padre. A parte i consiglieri delegati, che comunque manterranno la carica elettiva e non sono formalmente assessori. A proposito, per la re-distribuzione degli incarichi in sala rossa sono già in pole position due leghisti, Davide Rossi e Fabio Ariotti. Infine, se Alessio Piana riuscisse a farsi eleggere a settembre, il nuovo presidente del consiglio comunale potrebbe diventare Mario Baroni.