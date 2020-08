Rapinano un 61enne disarcionandolo dallo scooter che aveva rubato: tutti denunciati

Genova. Hanno violentemente tirato giù dalla scooter un 61enne genovese per rapinarlo del borsello.

E’ successo in piazza Acquaverde la notte di sabato. I due, un 18enne albanese e un 19enne di Novi Ligure, sono stati inseguiti da alcuni testimoni della rapina fino in via Cantore.

I due sono stati denunciati per rapina in concorso, così come il 61enne, che è risultato colpevole del furto dello motoveicolo su cui viaggiava.

L’uomo è stato denunciato per furto aggravato.