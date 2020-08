Rapallo. Primo test estivo per il Rapallo Rivarolese al Macera di Rapallo. Questa mattina mister Rossetti ha diviso in due squadre i suoi ragazzi, facendo disputare tre tempi da trenta minuti l’uno. La formazione dei bianchi è andata a segno con Rossetti al 20° del primo tempo e Guernieri al 7° del terzo tempo; i verdi hanno trovato il gol con Menini al 10° del secondo tempo.

Domani giornata di riposo; i bianconeri riprenderanno il lavoro lunedì alle ore 19.

Intervistato ieri, dopo il quarto giorno di lavoro, dall’ufficio stampa della società, Cristiano Rossetti ha dichiarato: “È una buona settimana, i ragazzi li ho visti bene. I cinque mesi di sosta si sono fatti sentire, questo è indubbio, però pensavo peggio dal punto di vista fisico. Per quanto riguarda il punto di vista mentale, li vedo già bene sul pezzo“.

“Quando si parlava col direttore ad inizio campagna acquisti, l’idea era di puntare sui giovani. Puntare su un gruppo forte di giovani che già c’era dalla passata stagione, più quelli che sono arrivati nuovi. In queste prime sedute di allenamento stanno dimostrando di essere un gruppo valido. Io credo molto nei giovani, sono un allenatore che non ha problemi a farli giocare anche in sovrannumero rispetto agli obblighi che ci dà la federazione – conclude -. Dunque starà a loro poi farsi trovare pronti”.