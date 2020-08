Rapallo Rivarolese: Marco Talatin responsabile tecnico della scuola calcio

Rapallo. La società Ssdrl Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica che Marco Talatin è il nuovo responsabile tecnico della scuola calcio.

Allenatore Uefa C, negli ultimi dieci anni vanta numerose esperienze in settori giovanili e scuole calcio di diverse società genovesi (tra cui Ligorna, Athletic Club, Polis e Goliardica) in ruoli e categorie differenti, sino a ricoprire l’incarico di collaboratore tecnico nella formazione Juniores del Serra Riccò nella scorsa stagione.

“Sono molto contento che il Rapallo Rivarolese mi abbia coinvolto in questo progetto: cercherò di fare il possibile per ripagare la fiducia della società – dichiara Talatin -. Al centro del programma ci saranno naturalmente i nostri ragazzi. L’obiettivo principale sarà la loro crescita, con una programmazione che terrà conto di tutte le componenti legate alla sfera sportiva: oltre alle capacità motorie e tecniche, sarà importante lo sviluppo delle capacità cognitive e lo sviluppo socio-affettivo del puro e semplice gioco del calcio. Grazie all’affiliazione con la Genoa Soccer Academy, i nostri allenatori avranno inoltre la possibilità di seguire tutte le metodologie fornite dall’affiliazione e avere un confronto diretto con i tecnici rossoblù, che a tal proposito visioneranno i nostri allenamenti al Torbella fornendoci linee guida e proposte di allenamento più specifiche e mirate”.