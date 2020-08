Rapallo Rivarolese e Anpi Casassa, botti di mercato

Rapallo. La società Ssdrl Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Thierry Gerard Audel per la prossima stagione di Eccellenza 2020/2021.

Thierry Gerard Audel, nato a Nizza nel 1987, è un difensore centrale e, all’occorrenza, anche terzino destro, di grande esperienza nel calcio professionistico e internazionale. Il francese, dopo le prime esperienze all’Auxerre, si trasferisce in Italia dove gioca in Serie B con la maglia della Triestina; nella stagione 2008/2009 viene ceduto in prestito al San Marino in Serie C2.

Nel 2010 approda al Pisa, per cui disputa due stagioni (31 presenze) in Serie C1. Nel 2012 ha inizio la sua lunga esperienza in Inghilterra con le casacche di Macclesfield Town, Lincoln City, Barrow, Welling United, Brackley Town (National League), Crewe Alexandra (League One) e Notts County (League Two).

“Mi sono ritrasferito a Genova dopo otto anni passati in Inghilterra – spiega Audel -. Ho deciso di tornare in Italia e ho scelto la bella città di Genova per tornare. Ho avuto l’opportunità di poter avere questa intesa con il Rapallo Rivarolese; era un progetto interessante, hanno sempre fatto più o meno bene, quindi stanno cercando di costruire qualcosa per avere un progetto più promettente. Erano interessati al mio profilo, alla mia carriera; ci siamo lanciati, speriamo che andrà bene. Ho iniziato in Francia con un certo tipo di calcio, ho proseguito in Italia dove mi sono piaciute la Serie B e la Serie C, poi ho voluto assaggiare un calcio inglese che era diverso e guardavo tanto in televisione. Per finire la mia carriera è un progetto che si sposa di più con la mia persona, la mia vita privata e quindi era il timing perfetto per tornare. Spero che farò una bella figura“.

“La società è lieta di accogliere in bianconero un profilo di tale esperienza e professionalità, e augura al giocatore una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia del Rapallo Rivarolese” scrive la dirigenza ruentina.

Nel frattempo domani, giovedì 6 agosto, presso il campo sportivo Torbella, la prima squadra del Rapallo Rivarolese eseguirà il primo test atletico in vista della preparazione estiva. Appuntamento alle ore 19.

Scendendo in Prima Categoria, l’Anpi Sport E. Casassa si è assicurata Umberto Cardillo. Attaccante, classe 1989, nella sua carriera ha giocato con Ligorna, Castelletto Solferino, Chiavari Caperana e, per nove stagioni delle ultime dieci, con la Voltrese Vultur, con una parentesi al Bargagli San Siro.