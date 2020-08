Rapallo. Nella giornata di ieri, lunedì 17 agosto, alle ore 19 i giocatori del Rapallo Rivarolese si sono ritrovati allo stadio Macera di Rapallo per iniziare la preparazione, agli ordini di mister Rossetti, per il prossimo campionato, nel quale militeranno in Eccellenza.

Di seguito la rosa dei bianconeri (tra parantesi la squadra di provenienza e l’anno di nascita).

Portieri:

Basso Alessandro (da Benarzole, 1986)

D’Amora Pietro (da Virtus Entella, 2001)

Di Paolo Luca (Juniores, 2002)

Veronese Marco (Juniores, 2003)

Difensori:

Perrone Marco (confermato, 2000)

Bonanno Pietro (da San Cipriano, 1998)

Chiappe Simone (confermato, 1999)

Parodi Paulo Ricardo (Juniores, 2002)

Moroni Davide (da Pontedera, 2002)

Audel Thierry (da Brackley Town, 1987)

Centrocampisti:

Ymeri Arturo (confermato, 1992)

Revello Alessandro (confermato, 2000)

Panepinto Fabio (da Sestri Levante, 1992)

Guernieri Matteo (confermato, 2002)

Sbarra Nicolò (confermato, 1990)

Carbone Andrea (confermato, 1990)

Scovenna Jacopo (Juniores, 2003)

Attaccanti:

Bertuccelli Giuseppe (confermato, 1988)

Zunino Elia (da Pietra Ligure, 1995)

Rossetti Nicolò (da San Cipriano, 1988)

De Persiis Alessandro (da Molassana, 1996)

Menini Matteo (confermato, 2001)

Giorgi Alessio (da Savona, 2001)

La composizione dello staff.

Direttore generale: Mario Abbatuccolo.

Direttore sportivo: Antonio Verrini.

Allenatore: Cristiano Rossetti.

Allenatore in seconda: Romano Camicioli.

Collaboratori tecnici: Sandro Galletti, Danilo Ciambrignoni.

Match analyst: Massimiliano Cassaro.

Preparatore portieri: Massimo Bottura.

Fisioterapista: Luca Pastorino.

Magazziniere: Matteo Cacciapuoti.

Comunicazione e stampa prima squadra: Sara Ganapini e Maurizio Medulla.