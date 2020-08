Rapallo, da Regione Liguria oltre 66 mila euro per il sostegno agli affitti

Rapallo. “In un momento così particolare e difficile per tante famiglie e per numerosi lavoratori che durante il lockdown hanno visto azzerarsi o ridursi significativamente il proprio reddito, la pubblica amministrazione deve dare dei segnali concreti con provvedimenti mirati ad aiutare gli inquilini in difficoltà, ma anche a tutelare i proprietari. La ringrazio quindi per l’assegnazione da parte di Regione Liguria di un ulteriore contributo di Euro 66.364,17 assegnato al Comune di Rapallo per il sostegno alla locazione.”- queste le parole del vicesindaco e assesore ai servizi sociali Pier Giorgio Brigati, rivolte all’assessore regionale alla Politiche Abitative Marco Scajola.

E’ di questi giorni la notizia che Regione Liguria, dopo la richiesta di contributo per il sostegno alla locazione da parte del comune di Rapallo, erogherà un ulteriore somma pari a 66.364,17 euro, che va ad aggiungersi alle risorse già stanziate nel mese di giugno con il fondo per la morosità incolpevole in aiuto alle tante famiglie colpite dall’emergenza Covid-19.