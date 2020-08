Quattro nuovi arrivi per il Basket Pegli

Genova. Il Basket Pegli annuncia i suoi primi quattro arrivi. Si tratta di Matteo Marzulli, Gaia Vivalda, Angela Frandino e Alessandra Cotterchio.

Matteo Marzulli, classe 2004, va a rinforzare il gruppo che prenderà parte al campionato Under 18 Eccellenza e alla Serie C Silver. Cresce alla Young Basket Massafra, prima di vestire, nelle ultime due stagioni, le canotte di Fidenza e Vado.

Gaia Vivalda, classe 2005 di provenienza dalla Pallacanestro Vado, si unisce al gruppo pronto ad affrontare i campionati Under 16, Under 18 e Serie B. Gli stessi per cui giocherà anche Angela Frandino, cresciuta nella Pallacanestro Saluzzo e reduce anche da un’importante esperienza con la rappresentativa piemontese.

Alessandra Cotterchio (nella foto), la scorsa stagione alle prese con un lungo infortunio, è cresciuta nella Rari Nantes Bordighera. Farà parte dei roster Under 18, Under 20 e Serie B.

“Ringraziamo la YBM Massafra, la Pallacanestro Vado, la Pallacanestro Saluzzo e la RN Bordighera per la collaborazione e diamo il benvenuto ai nuovi arrivati – afferma la presidente bluarancio Antonella Traversa -. Sono certa che tutti e quattro, grazie al nostro staff e ai nuovi compagni e compagne di squadra, sentiranno presto lo spirito di appartenenza al Basket Pegli e a un progetto di crescita importante“.