Pro Recco Rugby, la stagione parte lunedì 24 agosto

Recco. In un clima che è ancora, inevitabilmente, di grande incertezza, la Pro Recco Rugby ha deciso di dare un segnale di ottimismo fissando la data di inizio della preparazione alla stagione agonistica 2020/2021.

Lunedì 24 agosto, dunque, dalle ore 19.30, i ragazzi di prima squadra, Cadetta, Under 18 e Under 16 inizieranno ad allenarsi in vista della nuova stagione, guidati dai loro allenatori e dal preparatore atletico Luigi Massone. Le sedute saranno svolte a porte chiuse e avranno accesso al campo solo gli atleti, i tecnici e i membri indispensabili dello staff.

Pur senza avere ancora date certe di inizio dei vari campionati, inclusa la Serie A, e neppure della composizione e delle modalità dei tornei, coach Callum McLean ha ritenuto importantissimo fissare una data e dare il via alla ripresa di un’attività “normale”, naturalmente nei limiti del possibile e osservando le vigenti norme anti Covid-19: “Tutti i nostri giocatori devono sapere che ci siamo e che, pur non sapendo ancora niente dei futuri campionati, la società c’è, il rugby c’è, devono venire al campo ad allenarsi e a ritrovare i compagni di squadra ed anche gli amici delle altre categorie. Anche per questo ci alleneremo tutti insieme, pur nel massimo rispetto delle regole di distanziamento sociale, per ritrovare spirito di squadra e di gruppo, a ormai ben otto mesi dalle ultime partite disputate”.