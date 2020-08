Primo giorno di saldi nei centri commerciali Coop Liguria, abbigliamento e sportivo trainano gli altri settori

Genova. Prima giornata di saldi nei centri commerciali del circuito Coop Liguria in provincia di Genova. E risultati in linea con le attese, con una crescita tra il 10 e il 20% rispetto ai sabati dopo il lockdown.

I settori dell’abbigliamento e sportivo, quelli tradizionalmente più gettonati, hanno trainato anche gli altri settori.

Un dato positivo anche alla luce del fatto che, per tornare a stimolare la partenza dei consumi, molti negozi hanno effettuato diverse promozioni in queste settimane.

“Tutte le procedure , mantenute e rafforzate in queste settimane, hanno permesso di gestire l’accesso in sicurezza in tutti i momenti di punta della giornata. Dobbiamo ringraziare i clienti per aver seguito, anche in questo primo giorno di saldi, tutte le regole che fanno riferimento alle normative vigenti e al senso civico comune” sottolineano dalla direzione dei diversi centri commerciali.

97 negozi in totale. Con 3850 parcheggi. Questi i numeri complessivi messi a disposizione della clientela in questo primo giorno di saldi all’Aquilone in Valpolcevera, a Le Lampare ad Arenzano, al Mirto e al Centro Bisagno in Valbisagno, al Centro Europa in Corso Europa a Genova e ai “Leudi” a Carasco. In tutti i centri commerciali è stata effettuata la misurazione della temperatura nell’ambito delle normative anti-Covid.