Casarza Ligure. Notizie di calciomercato giungono anche dal levante.

In Prima Categoria, Casarza Ligure molto attivo. La società granata ha ufficializzato i colpi Fabio Ferdani e Gersi Selimi.

Ferdani è un regista classe 1988 che arriva dal Follo San Martino dove, proprio con il neo mister granata Cervia, ha vinto l’ultimo campionato di Prima Categoria venendo promosso in Promozione. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia ha esordito nella prima squadra aquilotta e vinto il campionato di Serie D dopo il fallimento all’epoca del presidente Ruggeri. La sua carriera prosegue poi nei dilettanti e tra le esperienze più significative ecco quella con il Don Bosco Spezia dove passa sei stagioni e mezza vincendo un campionato di Prima Categoria e siglando 31 reti.

Selimi è un difensore centrale dalla gran forza fisica. Il classe 1996, nonostante la giovane età, vanta già parecchie esperienze alle spalle. Esordisce con il Magra Azzurri in Eccellenza, poi passa al Lerici Castle in Promozione, proseguendo tra Rivasamba e Real Valdivara in Eccellenza. Di seguito un biennio alla Forza e Coraggio in Promozione e poi i due anni con la maglia salesiana sempre in Promozione.

Il team dell’allenatore spezzino Andrea Cervia ha concluso positivamente la trattativa per avvalersi delle prestazioni del forte centrocampista classe 1999 Francesco Della Pina. Il giocatore massese ha condiviso proprio con Cervia il campionato passato con la casacca del Follo San Martino, che è valso alla società spezzina la salita in Promozione, e ha così deciso di seguirlo anche in questa avventura in granata. Ottima visione di gioco e bravo nei calci piazzati, Della Pina, che vanta anche un passato nella Massese, porterà qualità, assist e qualche gol in dote al Casarza Ligure.

Il Casarza Ligure si è si assicurato le prestazioni dell’esterno offensivo Nicolò Lombardini. Il classe 1995 nella scorsa stagione si è diviso tra il Follo San Martino e il Romagnano siglando complessivamente 12 reti, le stesse dell’annata precedente sempre a Romagnano. Con mister Cervia aveva già lavorato al Real Fiumaretta, nel torneo di Promozione, vincendo la classifica dei cannonieri con 21 reti messe a segno. In carriera ha vestito anche le maglie di Marina La Portula, in Eccellenza toscana, e Sarzana. Sicuramente un’altro acquisto di grande rilievo per i granata che non fanno mister di puntare al salto in Promozione.

Per i granata ci sarà anche il difensore Alessandro Oligeri. Il classe 1993 segue mister Cervia dopo la comune esperienza della scorsa stagione al Follo San Martino che è valsa il salto di categoria alla sua squadra. In precedenza Oligeri visse un triennio molto importante in Eccellenza della Toscana con la maglia del San Marco Avenza. Sicuramente un altro rinforzo di spessore per i granata che non fanno mistero di voler puntare al salto di categoria.

Inoltre, il direttore sportivo Maurizio Pasciuti ha chiuso la trattativa per riportare al Casarza il centravanti classe 1993 Davide Barbieri, ultimo domicilio calcistico in Eccellenza al Rivasamba dove ha realizzato tre reti. Nei precedenti quattro campionati ha vestito proprio la maglia granata, sempre in Promozione, realizzando complessivamente 15 gol. In precedenza lo si ricorda anche con la maglia del Carasco 2008. Centravanti dalla grossa prestanza fisica, forte nel colpo di testa oltre che in grado di fare reparto da solo. Sarà sicuramente un’arma importante per il neo mister Andrea Cervia.

Capitolo conferme. Si parte dal capitano Gian Marco Pimentel, classe 1996, centrocampista, reduce da un’importante stagione condita da otto reti nonostante lo stop anticipato. Per Pimentel sarà il sesto campionato consecutivo in granata. Insieme a lui confermati anche due giocatori spezzini come l’esperto esterno di difesa Andrea Palmero. Il classe 1991 ex Cadimare è sicuramente un valore aggiunto per la formazione di Cervia per la sua grande esperienza in categorie superiori con la maglia della Sarzanese in Serie D e del Magra Azzurri in Eccellenza. Conferma per il bomber Giulio Rossetti con l’attaccante spezzino, classe 1992, giunto dal Sarzana 1906, reduce dalla propria miglior stagione a livello realizzativo avendo messo a segno 14 gol. Per lui si ricordano in passato le esperienze al Ceparana, a Lerici Castle e Magra Azzurri in Eccellenza e al Cadimare in Promozione. Confermati anche Riccardo Zolla, esterno di difesa classe 1999, ed il centrocampista leva 1999 Riccardo Massa.

Dopo aver guidato per due stagioni e mezza la squadra del Riccò Le Rondini in qualità di allenatore torna il preparatore atletico Massimo Baudone. In passato è stato preparatore atletico anche nelle giovanili dello Spezia Calcio e alla Sarzanese in Serie D.

In Seconda Categoria, il Moconesi Fontanabuona ha preso l’attaccante Mikelo Jashkuri, classe 1994, ex Molassana Boero e Sottocollese.