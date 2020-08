Prende a calci le auto, butta a terra 5 scooter e cerca di rubare l’arma a un carabiniere

Genova. Ubriaco ha preso a calci un’auto, ha buttato in terra 5 scooter e all’arrivo dei carabinieri del radiomobile si è scagliato contro i militari spintonandoli e colpendone uno con un pugno in faccia. Non contento ha anche cercato di prendergli la pistola.

E’ successo la notte di Ferragosto in corso De Stefanis a Marassi all’altezza dei giardini Nobile.

Identificato in S.H. 17 enne genovese, con pregiudizi di polizia, il minorenne è stato arrestato per resistenza, lesioni personali, tentata rapina, danneggiamento e ubriachezza.