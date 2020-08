Pra’, crolla il soffitto di una abitazione, evacuate 4 persone. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Una grossa porzione di soffitto di una abitazione è crollata ieri sera sul pavimento, facendo scattare la macchina della sicurezza e obbligando quattro persone a passare la notte fuori casa.

E’ successo in via Sapello 47, a Pra’, verso le 23 di sera: un porzione di intonaco e cannicciato si è distaccata all’improvviso, per fortuna non ferendo nessuno degli abitanti. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’abitazione.

Gli abitanti di tre appartamenti, quello dove è avvenuto il crollo, quello sopra e quello sottostante, sono stati fatti evacuare per precauzione: 4 persone, tre donne e un ragazzo, hanno quindi passato la notte presso amici o parenti. Oggi le verifiche approfondite sulla abitazione