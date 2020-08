Poste Italiane, alla ricerca dello sportello: ecco quelli aperti a Genova nel mese di agosto

Genova. Saranno meno rispetto agli altri periodi dell’anno ma anche durante il mese di agosto alcuni degli uffici postali della città di Genova saranno a disposizione dei residenti e dei turisti, per tutti i servizi.

In particolare, saranno disponibili con il consueto orario di apertura al pubblico, dalle ore 8:20 fino alle 19.05 da lunedì a venerdì, ed il sabato fino alle 12:35, le sedi di Genova 43 in Via Piazza Gaggero 44r, Sestri Ponente in Via A. Catalani 49r, Sampierdarena in Piazza Monastero 4, Genova Centro in via Dante 4, Genova 19 in Via Granello 7r, Genova 61 in Via Molassana 120, Genova 66 in P.zza Sivelli 1 e Genova 8 in Via S. Fruttuoso 44r.

In provincia di Genova sono a disposizione dei cittadini anche 88 ATM Postamat, disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24.