Porto antico, operaio cade da una scala in un cantiere: ricoverato in stato confusionale al San Martino

Genova. I clienti di un bar lo hanno visto aggirarsi sul ponte Morosini in stato confusionale, con una ferita alla testa e sporco di sangue.

Sono stati chiamati i soccorsi: è intervenuta un’ambulanza del 118 ed una pattuglia della Militari della capitaneria di Porto.

L’uomo, poi identificato come G.H., operaio edile albanese di 53 anni, soffriva di amnesia dovuta al trauma subito e non era in grado di dare informazioni su cosa gli fosse accaduto.

Dagli accertamenti eseguiti dai militari l’operaio era impiegato in un vicino cantiere dove la sua impresa stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione di alcuni locali commerciali. Lavorando al controsoffitto è precipitato da una scala di circa 2,5 metri riportando un trauma cranico, una commozione cerebrale e la frattura di un scapola.

In quel momento era da solo nel cantiere e nessuno si era pertanto potuto accorgere dell’incidente; l’infortunato è stato ricoverato presso l’Ospedale San Martino.

Il cantiere è stato ispezionato dai militari della Capitaneria di Porto e dal personale della ASL UOPSAL di Genova: il locale dell’incidente e i materiali/attrezzature contenuti sono stati sequestrati