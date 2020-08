Ponte Morandi, a due anni dal crollo torna alla normalità il traffico in via Porro

Genova. Nel primo pomeriggio di venerdì 14 agosto, al termine delle operazioni per la cerimonia in ricordo delle vittime di ponte Morandi e dell’inaugurazione della Radura della Memoria, in via Enrico Porro tornerà il senso unico in direzione mare-monti. Lo comunica il Comune di Genova.

Al momento infatti via Porro è percorribile doppio senso. I conducenti dei veicoli in uscita da questa strada avranno l’obbligo di dare la precedenza a quelli circolanti in via Walter Fillak.

Torna quindi la normalità nella via degli sfollati dove ancora oggi abitano circa 270 famiglie nella ex “zona arancione”. Quattro edifici sono stati demoliti, mentre altri due palazzi sono ancora vuoti e in attesa di conoscere il proprio destino,