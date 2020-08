Genova. Due giovani caprioli sono stati salvati ieri pomeriggio dai Vigili del Fuoco, dopo essere finiti in mare alla foce del Polcevera.

Le due bestiole, probabilmente sorprese più monte dalla piena dei torrenti, sono state trascinate fino allo sbocco a mare, dove sono rimasti bloccati a causa della forte corrente legata alle precipitazioni.

di 4 Galleria fotografica Salvataggio caprioli







Raggiunti gli animali sono stati poi issati sul molo e messi in salvo in buone condizioni. In appoggio è giunta la motobarca del distaccamento calata Gadda.