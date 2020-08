Genova. È stata tracciata nella notte la nuova pista ciclabile – o meglio, corsia ciclabile – in piazza De Ferrari, di fatto l’ultimo tratto su strada del percorso Boccadasse-Sampierdarena, che a questo punto può dirsi davvero completato.

Chi sale in bici da via XX Settembre dovrà percorrere i due attraversamenti all’angolo con via Vernazza, quindi seguire la bike lane che costeggia il parcheggio dei taxi e immettersi in via Petrarca. Qui il percorso prosegue a destra lungo via di Porta Soprana e piazza Matteotti, quindi si imbocca via San Lorenzo e si scende al Porto Antico dove l’itinerario ciclabile prosegue per tutto il fronte mare.

Da via San Lorenzo in giù ciclisti, utenti di monopattino e assimilati possono già circolare senza problemi trattandosi di area pedonale. Anche in questa zona, comunque, verrà realizzata una segnaletica composta di pittogrammi di vernice bianca sul lastricato e cartelli che precisano la possibilità di transito per le bici.

Dopo la pausa estiva inizieranno i lavori per il prolungamento della pista a Cornigliano e inizierà la progettazione per il terzo asse, quello della Valbisagno lungo corso Sardegna-corso De Stefanis e via Canevari-via Bobbio fino a Staglieno.